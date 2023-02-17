"Лестницы у вас коротки": в Казани замерзающего рабочего через несколько часов сняли с крыши
Фото: Mash Iptash
В Казани с крыши дома на улице 4-й Калининградской спасатели МЧС сняли рабочего, чистившего там снег. Мужчина застрял на высоте и чуть не замерз, поскольку снять его не получалось - все лестницы оказались слишком короткими.
За два часа на крыше в ожидании помощи мужчина сильно замерз.
Спасатели достали его с высоты при помощи трехколенной лестницы.
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