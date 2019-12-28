В Казани за взятку арестован замначальника ГИБДД Нижнекамского района

В Советском районном суде Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ильдару Гатину, экс-заместителю начальника ГИБДД Нижнекмаского района.

Как пояснили в пресс-службе суда, Гатина обвиняют в том, что за взятку он разрешил гражданину не сдавать экзамен.

"Являясь сотрудником полиции, Гатин выполнял организационно-распорядительные функции в государственном правоохранительном органе в период с мая 2019 года по июнь 2019 года. Через неустановленное лицо он получил 35 000 рублей за выдачу экзаменационного листа проведения теоретического экзамена с отметкой "сдал", без проведения самого экзамена, лицу, не обладающему познаниями правил дорожного движения, необходимыми для управления транспортным средством" - сообщили в ведомстве.

При решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судом учтены тяжесть, характер, конкретные обстоятельства преступления и данные о личности обвиняемого.