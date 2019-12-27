Пятеро жителей РТ украли элитные семена свеклы более чем на 1 миллион рублей

В Татарстане будут судить пятерых граждан, совершивших грабеж в особо крупном размере.

Как сообщают в МВД РТ, уголовное дело возбуждено по факту нападения на помещение агрофирмы в Дрожжановском районе республики. 13 мая 2019 года пятеро неизвестных, взломав замок и связав охранника, проникли в склад гербицидов организации, расположенный в юго-западной окраине села Малые Убеи. Они открыто похитили семена сахарной свеклы элитного сорта на общую сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались жители Ульяновской области: 46-летний и 45-летний ранее судимые граждане, 25-летний неработающий мужчина и двое 23-летних парней. Решением суда в отношении двух из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – домашний арест, остальным - подписка о невыезде и надлежащем поведении.