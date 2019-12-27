Нарядить елку и почистить мандарины: на чем зарабатывают татарстанцы перед новым годом

Накануне Нового года многие ищут дополнительный заработок. Одни берут больше задач на работе, а другие ищут варианты поинтереснее. Аналитики Авито нашли самые необычные предложения о помощи за деньги.

Житель Набережных Челнов предлагает свои услуги в качестве чистильщика цитрусов. Услуга, как сказано в объявлении, подойдет любителям мандаринов, которые очень заняты или ленивы, а также тем, у кого короткие ногти. Сам себя человек называет "мандариноочиститель", а за 1 фрукт просит 5 рублей, мандарины, разумеется, предоставляет заказчик. Отметим, что в Москве за такую услугу просят 1 рубль/фрукт, а челябинец готов почистить за 50 рублей целый килограмм.

Жительница Казани предлагает горожанам помощь в украшении новогодней елки. К объявлению на Авито приложены, судя по всему, примеры работы, а в стоимость услуги - 1 тысячу рублей - входит декорирование интерьера. Для сравнения, в столице России такая услуга тоже есть и стоит от 1 до 2,5 тысяч рублей.