«Будешь орать – буду бить сильнее». В РТ мужчина избил пасынка молотком, у малыша 19 переломов

Стали известны подробности случившегося с шестилетним мальчиком из многодетной семьи из поселка Осиново Зеленодольского района республики. Напомним, накануне следственный комитет сообщил о доследственной проверке по факту получения травм малолетним.

Ребенка госпитализировали в РКБ в конце ноября, у него зафиксировали 19 перелом. Мать мальчика говорила, что сын получил травмы, катаясь на горке. Однако медики зафиксировали более ранние травмы.

Вопросом занялись правоохранительные органы и отдел опеки. Ребенок, придя в себя и преодолев страх перед родителями, рассказал, что его отчим избил его молотком за просьбу дать ему еды.

Мать просила ребенка потерпеть и не кричать, иначе папу посадят и некому будет кормить семью. Сам мужчина заявил пасынку: «Будешь орать – буду бить сильнее», сообщает телеканал «Татарстан 24». Мальчика угрожали убить, если он расскажут кому-нибудь о случившемся. В многодетной семье шестеро детей, четверо из которых общие, вот-вот родится еще один малыш.

В прокуратуре Зеленодольска сообщают, что ребенок подвергался избиениям систематически. В ведомстве отметили, что опека занимается лишением родительских прав.