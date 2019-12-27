Ощущение чуда: в Казани открылась главная новогодняя елка

Накануне у центра семьи «Казан» открылась главная новогодняя елка города. Напомним, 35-метровая ель вошла в топ-3 самых высоких елок России. Поверх нее натянута специальная сетка из 93 тысяч светодиодных пикселей, огоньки будут переливаться, создавая световое шоу. Также елка оснащена 12 световыми пушками полного вращения и 640 гирляндами.

«В этом году у нас уникальная елка, она реагирует на музыкальное сопровождение. Это сделано для того, чтобы жители города максимально зарядились новогодней атмосферой и прониклись ощущением чуда», - отметил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Световое шоу будет проходить каждый день до конца новогодних праздников в 16.00, 18.00 и 20.00.

Фото: Денис Гордийко, kzn.ru

Здесь же расположился сказочный ледовый городок, установлены пять скоростных горок и ледяной лабиринт. На площадке для жителей Казани выступили актеры уличного театра «Высокие братья», артисты татарской эстрады Лейна и Фирдус Тямаевы. С наступающим казанцев поздравил мэр Ильсур Метшин.

«Мы все в ожидании новогодних праздников, новогоднего чуда. Хочу поблагодарить вас за красивый, созидательный 2019 год. Мы многое сделали вместе. Я желаю каждому в новом 2020 году большого счастья, успехов и новых свершений», – обратился к казанцам Ильсур Метшин.

Добавим, что с 1 по 7 января у Чаши будут проходить концерты – с 17.00 до 19.00.

Сегодня на Prokazan выйдет репортаж с открытия елки.