Месть с крылышками: в Казани автомобиль обклеили прокладками

В Казани иномарку обклеили прокладками. Автомобиль засняли во дворе дома по проспекту Победы, 68. Фото появилось в социальных сетях.

«Может быть к Новому году наряжают?» - иронизируют горожане.

«Ну что тут непонятного, значит, была измена».

Горожане недоумевают, почему дело не довели до конца и не обклеили всю машину. «Наверное, вовремя спугнули». «Не повезло парню».

Напомним, подобная «месть» в России и за рубежом встречается довольно часто. Вот фото из Улан-Удэ. В августе автомобиль марки «Тойота» оказался сплошь обклеен гигиеническими прокладками.