В Казани мужчина на легковушке сбил людей и протаранил несколько автомобилей

Вечером 25 декабря на улице Татарстан в Казани заметили неадекватного водителя. Видеозапись с действиями гражданина прислали читатели ProKazan.ru.

На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля с открытым багажником сначала задним ходом врезается в позади стоящий автомобиль, попутно наезжая на людей, а затем разгоняется и таранит две машины, стоящие впереди.

Как сообщили очевидцы, водитель на момент происшествия находился в состоянии сильного опьянения. На место прибыла полиция; официальной информации об инциденте пока не поступало.