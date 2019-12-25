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Фото Prokazan.ru

В Казани мужчина на легковушке сбил людей и протаранил несколько автомобилей

Cегодня, 22:25 682 4 Автор: prokazan.ru
Инцидент произошел в среду вечером

Вечером 25 декабря на улице Татарстан в Казани заметили неадекватного водителя. Видеозапись с действиями гражданина прислали читатели ProKazan.ru. 

На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля с открытым багажником сначала задним ходом врезается в позади стоящий автомобиль, попутно наезжая на людей, а затем разгоняется и таранит две машины, стоящие впереди. 

Как сообщили очевидцы, водитель на момент происшествия находился в состоянии сильного опьянения. На место прибыла полиция; официальной информации об инциденте пока не поступало.

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комментарии

Димас люблю пивас
0
25 декабря 2019
22:30
Когда напьешься, надо спокойно обмочиться и лечь спать, и нечего за руль лезть!
Горожанин
0
25 декабря 2019
22:34
Что за дичь?
Бакс Банни
0
25 декабря 2019
22:37
Так ты своему Аге это объясни, Кстати, если ему мозги прикладом вынести, можно приготовить деликатес, вымоченный в пивасе?
В ответ на комментарий пользователя
Когда напьешься, надо спокойно обмочиться и лечь спать, и нечего за руль лезть!
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Флёр
0
25 декабря 2019
22:59
Братан зачем мочиться то. Будь человеком.
В ответ на комментарий пользователя
Когда напьешься, надо спокойно обмочиться и лечь спать, и нечего за руль лезть!
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