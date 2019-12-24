«Это проект во благо»: Минниханов высказался о строительстве мусоросжигательного завода под Казанью

Сегодня на пресс-конференции в Доме Правительства РТ президент республики прокомментировал планы по строительству МСЗ под Казанью.

"Мы готовы строить завод по самым современным технологиям, которые есть на сегодняшний день. Только 25% работы комплекса будет направлена непосредственно на приёмку и термическую обработку мусора. Остальные 75% - это система нейтрализации выбросов. <...> Повторяю, что этот проект будет не во вред, а, напротив, во благо нашей республики. Этот завод позволит нам решить проблему ликвидации мусора" - заявил Рустам Минниханов.

Также президент РТ выразил готовность сортировать мусор в своей семье:

"Вот я готов раздельно мусор...ну, жене скажу, что вот ты должна быть примером, чтоб у нас мусор был раздельный" - отметил он.

Без заключений авторитетной международной экспертизы работы по строительству не начнут, заверил президент РТ, как только они будут получены, Минниханов пообещал встретиться с активистами, выступающими против строительства МСЗ.

Напомним, что активные протесты экоактивистов развернулись в начале декабря: две недели они жили в палаточном лагере на месте предполагаемого строительства завода, около поселка Осиново, а после разгона лагеря при помощи ОМОНа активисты устроили митинг у Казанского кремля.