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Фото president.tatarstan.ru

«Это проект во благо»: Минниханов высказался о строительстве мусоросжигательного завода под Казанью

Cегодня, 19:57 840 6 Автор: prokazan.ru

Сегодня на пресс-конференции в Доме Правительства РТ президент республики прокомментировал планы по строительству МСЗ под Казанью. 

"Мы готовы строить завод по самым современным технологиям, которые есть на сегодняшний день. Только 25% работы комплекса будет направлена непосредственно на приёмку и термическую обработку мусора. Остальные 75% - это система нейтрализации выбросов. <...> Повторяю, что этот проект будет не во вред, а, напротив, во благо нашей республики. Этот завод позволит нам решить проблему ликвидации мусора" - заявил Рустам Минниханов.

Также президент РТ выразил готовность сортировать мусор в своей семье:

"Вот я готов раздельно мусор...ну, жене скажу, что вот ты должна быть примером, чтоб у нас мусор был раздельный"  - отметил он.

Без заключений авторитетной международной экспертизы работы по строительству не начнут, заверил президент РТ, как только они будут получены, Минниханов пообещал встретиться с активистами, выступающими против строительства МСЗ.

Напомним, что активные протесты экоактивистов развернулись в начале декабря: две недели они жили в палаточном лагере на месте предполагаемого строительства завода, около поселка Осиново, а после разгона лагеря при помощи ОМОНа активисты устроили митинг у Казанского кремля.

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комментарии

Горожанин
0
24 декабря 2019
20:16
Он готов жене сказать чтоб сортировала, а многие казанцы уже сортируют без показушных примеров
Горожанин
0
24 декабря 2019
20:17
Да, это должен быть целый комплекс по утилизации мусора, а не просто сжигание
Горожанин
0
24 декабря 2019
20:39
купил уже участок рядом с метшиным? чтоб сын там жил
Горожанин
0
24 декабря 2019
20:55
Универсиада тоже была во благо, только этого блага дальше газетных строк и не видно. Надо было приурочить к строительству МСЗ хоть одну развязку, которая в итоге упирается в тупик, и не позволяет пролететь как по автобану, в сущности. Чтобы этим утыкать в дальнейшем, что счастье поимели, немыслимое. Внезапно так, спонтанно, очутились в "современном европейском городе".
Странно, город современный, а поучать примитиву на страницах СМИ не перестаете.
Горожанин
0
24 декабря 2019
21:01
Как сказал один финансовый деятель, в ютюбе можно посмотреть, нет абсолютного блага. Есть благо для меньшинства, за которое должны расплачиваться большинство, смирившись со своей судьбой, трактованной какими угодно религиями, которые угодны этому меньшинству и не нарушают эту доктрину.
Горожанин
0
24 декабря 2019
21:08
Что же там будут сжигать? Всякое дерьмо ,от которого будет едкий запах ,с химическими примесями . А садоводам запретили сжигать листья ,ветки , типа экологию нарушают . Так листья , ветки и прочая высохшая растительность ,по запаху лучше , чем продукты горения от мусора бытового ,сгорая который выделяет едкий дым с чёрт знает чем .

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