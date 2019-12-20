Казанский Шиес: итоги протестов жителей против строительства МСЗ

Палаточный лагерь противников строительства МСЗ под Казанью стал одним из самых обсуждаемых событий декабря и попал в федеральную повестку. Что это за завод и почему население выступило против его строительства, корреспондент ProKazan.ru рассказал в первой части материала. Вторая часть повествует о буднях и разгоне лагеря, а также реакции властей на события.

Палаточный лагерь им. Р. Минниханова «Диоксиново»

Строительство подъездной дороги к МСЗ началось 26 ноября. В течение нескольких дней жители Зеленодольского района и Казани блокировали движение техники. Однако работы продолжались по ночам, это вынудило активистов 2 декабря разбить на месте стройки круглосуточный лагерь. Он, по аналогии с протестами, прошедшими в Архангельской области около станции Шиес, был назван «Шиес-2». На тот момент основной претензией протестующих, во главе которых выступила Вера Керпель, было отсутствие документов на строительство дороги, а одним из главных требований - личная встреча с президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Палаточный лагерь им. Р. Минниханова

Лагерь привлек внимание правоохранительных органов. Уже на второй день на месте собрания активистов выступил подполковник полиции Константин Малыгин. Он сообщил, что протестующие попадают под ст. 20.2 КоАП РФ – «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Но за этим заявлением никаких действий со стороны полиции не последовало. Лагерь продолжал стоять. Строители несколько раз возвращались на территорию будущего завода и пытались возобновить работы, но люди всячески препятствовали этому:

«Развернули семь КАМАЗов. Остановили работу фронтального погрузчика. Заметьте, работа под линией ЛЭП 110 КВт. Для этого должен быть специальный наряд!! Но его нет! Незаконная работа остановлена. Погрузчик отъехал на стоянку», - сообщали активисты на своем телеграмм-канале.

К слову, на протяжение всего митинга протестующие освещали события, происходящие в лагере, в социальных сетях. Ежедневно появлялись фотографии и видео, проводились прямые эфиры. Обитатели лагеря уверяли, что уже готовятся отмечать «в полях» Новый год.



На четвертый день с места строительства увезли всю технику . Однако Вера Керпель посчитала это «блефом» со стороны подрядчика. По ее мнению, рабочие просто переместились на строительство другого объекта, чтобы не терять время на выяснения отношения с активистами. Несмотря на приостановку работ, ночью в лагере постоянно оставались дежурные.

«Информационная атака»

В это время в социальных сетях и мессенджерах против активистов развернулась «информационная война». На просторах Интернета начали распространяться сообщения о разгоне лагеря и статьи, «разоблачающие» лидеров движения. Под постами, опубликованными на официальной странице экоактивистов, все чаще стали появляться комментарии ботов.

Также в сети опубликовали видео, которые ставили под сомнение действия лагеря. Например, на одном из роликов мужчина якобы давал инструкции для участников протеста: они должны были вести себя максимально агрессивно по отношению к полиции. Подобные действия осуществлялись с целью предотвратить наплыв новых протестующих и дискредитировать участников протеста - заявила тогда Керпель.

Одновременно с «информационной атакой» обитатели лагеря сообщили о попытке подкупа. На номер лидера экоактивистов поступил звонок от неизвестного мужчины, который предложил каждому участнику протеста по 200 тысяч рублей. Взамен на это они должны были свернуть лагерь и покинуть занятую территорию:

«Само собой, мы не согласились! Честь и совесть не продаются, как и здоровье наших с вами детей!! Кому-то мы настолько мешаем, что он готов заплатить более 2 млн рублей за сворачивание лагеря?..», - возмущенно отреагировали протестующие.

Номер, с которого поступил звонок, оказался зарегистрирован совсем недавно на территории Дагестана. Осталось неизвестным, была ли это реальная попытка подкупа, провокация или чья-то шутка. Со стороны властей по-прежнему никаких действий предпринято не было:

«К нам приезжали только полицейские и представители Центра по противодействию экстремизму. Ни один из представителей администрации ни Осиново, ни Зеленодольского района, ни Казани нас не посетил», - заявляли представители активистов.

Последующие несколько дней в лагере прошли спокойно. Однако активисты были уверены, что это всего лишь затишье перед бурей.

Разгон лагеря

16 декабря в 9 часов утра на территорию вернули технику, вместе с рабочими приехала полиция. Начальник ОВД Зеленодольского района Айрат Ханбиков потребовал покинуть лагерь, так как они находились на строительном объекте (был установлен соответствующий паспорт), а работа тяжелой техники могла угрожать жизни и здоровью граждан. Он дал активистам ровно час, чтобы уйти с территории и свернуть лагерь. Однако люди продолжали стоять на месте. За это время вокруг лагеря установили блокпост: к палаткам было невозможно проехать или пройти. Спустя час после заявления начались аресты:

«Приехали полицейские и пытались вменить ст. 20.2.2 КоАП РФ, на что мы объяснили им, что это не общественное место и здесь никаких противозаконных действий не ведется. Также они сказали, что мы мешаем проезду техники. Но ее здесь быть изначально не должно, поскольку это незаконная стройка. Они показали в ответ какие-то документы. Но, я так понимаю, они оформлены незаконным образом. Активисты начали выходить против техники. В этот момент на кого-то вообще высыпали щебень прямо на ноги. Начал подниматься «кипишь». Люди кричали и вопили. Затем всех начали грузить потихонечку. Я стоял здесь в сторонке. Подошел полковник и с ним собака с камерой. Я попытался поговорить с сотрудником службы как человек с человеком, узнать его мнение насчет завода. Он сказал, что все понимает, но сделать с этим ничего не может» - рассказал корреспонденту один из очевидцев по имени Роман.

Лагерь после разгона активистов

Людей, не покинувших лагерь добровольно, теперь из него не выпускали. Их, по словам очевидцев, выводили оттуда только под конвоем. Посторонних лиц к палаткам не подпускали, лагерь был полностью оцеплен сотрудниками Росгвардии. Представители службы сообщили, что на территории ведутся следственные действия. В это время рабочие продолжили строительство, а сам лагерь начали разбирать.

В это время в Зеленодольский отдел полиции из лагеря были доставлены 19 человек. Им предъявили обвинение сразу по двум статьям – ст. 19. 3 - неповиновение сотрудникам полиции и ст. 20.2.2 КоАП РФ - организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

Олег Бурылов в Зеленодольском отделе полиции

На протяжение двух дней суд рассматривал административные дела в отношение протестующих. На данный момент общая сумма штрафов, наложенных на задержанных по двум статьям, достигла 177 500 рублей. Также двоим активистам - Андрею Железнову и Олегу Бурылову - назначено каждому по 7 суток ареста. Одно дело было решено прекратить из-за отсутствия состава преступления, еще два ожидают рассмотрения.

Андрей Железнов-Липец - юрист, представитель УК «Бастион». Олег Бурылов - автор YouTube-канала «Голос правды».

«Штурм» Кремля

Часть протестующих 17 декабря переместилась к стенам Казанского Кремля. Они выступили с требованием отпустить задержанных и полностью снять с них обвинения, предоставить информацию о силовых операциях, развернувшихся на территории палаточного лагеря. В этот же день на сайте Change.org активист Искандер Ясавеев опубликовал петицию с требованием отставки президента РТ Рустама Минниханова. На данный момент ее подписали более 3 тысяч человек. В разных городах страны люди выступили с поддержкой активистов: на одиночные пикеты вышли жители Архангельска, Кирова, Республики Башкортостан.

Одиночный пикет в г. Нефтекамск

Реакция властей РТ

В ответ на заявление, написанное активистами еще 6 декабря, Рустам Минниханов поручил назначить встречу с инициативной группой. Пятеро представителей со стороны митингующих встретились с мэром Казани Ильсуром Метшиным, первым вице-премьером республики Рустамом Нигматуллиным и министром экологии и природных ресурсов РТ Александром Шадриковым.

Активисты во время встречи с властями

В качестве ключевой проблемы активисты назвали отсутствие диалога властей с гражданами и, как следствие, невозможность повлиять на решение о постройке завода:

«Я была на госэкспертизе, общественному эксперту там не дают даже слова сказать. Он просто сидит. И одно лишь заседание по общественной экспертизе, если оно есть. Но у нас его не было, потому что нам не предоставили документы. У всей большой массы людей, которая стоит на улице, у них есть лишь одно право вот это маленькое. Даже от этой минимальной возможности нас отстранили», - заявила юрист движения Елена Бикташева.

Не обошлось без обсуждения процесса строительства дороги: протестующие пытались узнать, почему власти скрывают от них проектную документацию. Рустам Нигматуллин в ответ на это предложил устроить еще одну встречу. На ней он пообещал восполнить «недостаточную информированность» протестующих:

«Сейчас обсуждение произошло по закону, но по этапам может мы недостаточно донесли до заинтересованных лиц, чего, как и на что опирались. Поэтому мы с Минстроем и Минэкологии поработаем и такую встречу еще раз проведем, чтобы специалисты, которые все разрабатывали, поговорили с вами» - заявил Нигматуллин.

По поводу сложившейся ситуации также высказался мэр Казани Ильсур Метшин. По его мнению, на данном этапе обе стороны ведут «общий конструктивный диалог о культуре мусорообразования»:

«Я хочу также поблагодарить уважаемых коллег, а мы коллеги по желанию видеть Казань экологически чистой. Мы думаем вместе о ее будущем. <...> Это большая и сложная дорога, и я благодарю вас, что мы идем пусть и параллельным путями, но по этой дороге вместе».

В завершение протестующие еще раз напомнили о своем главном требовании - личной встрече с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Само обсуждение активисты назвали «имитацией диалога». Они уверены, что их мнение учтено не было.

Сегодня, 20 декабря, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщили, что строительство МСЗ начнется в первой половине 2020 года. Инвестор ждет получения всех заключений зарубежных экспертов. Также исполнительный директор АГК-2 Рамиль Нигматуллин заявил, что перед сжиганием мусор будут сортировать. В свою очередь, директор по экологии АГК-1 Елена Ямщикова пояснила ситуацию с выбросами диоксинов и фуранов в атмосферу: «Это очень сложные соединения, они легко образуются при сжигании отходов при температурах до 850°С. Но температура 1260°С позволяет исключить рекомбинацию и вторичного образования диоксинов не происходит».