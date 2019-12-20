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Новости Казани и РТ

23:52, 20.12.2019
Казанский Шиес: история протестов жителей против строительства МСЗ
23:52, 20.12.2019
Казанский Шиес: итоги протестов жителей против строительства МСЗ
22:15, 20.12.2019
Миндортранс РТ показал варианты оформления аэропорта «Казань»
15:07, 19.12.2019
Три вещи, которые нужно сделать казанцам до Нового года
20:18, 20.12.2019
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19:36, 20.12.2019
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18:38, 20.12.2019
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14:20, 19.12.2019
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17:44, 20.12.2019
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Фото Prokazan.ru

Казанский Шиес: история протестов жителей против строительства МСЗ

Bчера, 23:52 122 3 Автор: prokazan.ru
Рассказываем, с чего все началось

Впервые о строительстве мусоросжигательного завода в РТ заговорили в 2015 году. Прошло четыре года, но шум вокруг объекта не утихает. Палаточный лагерь, который развернули активисты против строительства МСЗ, стал одной из самых обсуждаемых тем декабря. Что это за завод, почему жители его боятся и что говорят власти - в материалах корреспондента ProKazan.ru.

Мусоросжигательный завод - что это?

Мусоросжигательные заводы в России должны построить в рамках проекта «Энергия из отходов». Проекты  заводов анонсировали еще в 2015 году. Всего планировалось запустить пять предприятий: четыре – в Московской области и один – в Казани. Завод в РТ представляет собой промышленное предприятие по термической утилизации отходов, мощностью 550 тонн ТКО в год. За исполнение госзаказа стоимостью в 28 млрд рублей взялась компания «АГК-2» - дочернее предприятие «РТ-Инвест».

«РТ-Инвест» - российский инвестиционный фонд. Создан в 2012 году при участии госкорпорации «Ростех». Компанией владеют «Ростех» (25,01% акций) и ООО «Царицын капитал» (74,99% акций), владельцами которого значатся Андрей Шипелов и Вадим Агафонов. Также «РТ-Инвест» занималась реализацией системы  взимания платы с грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам «Платон».

«МСЗ – единственная возможность решить проблему переработки мусора в Казани и республике. Полигонов хватит ненадолго, а МСЗ предполагает нулевое захоронение», - прокомментировал тогда ситуацию мэр города Ильсур Метшин.

Макет завода, предоставленный компанией

 

Почему люди выступили против строительства?

По словам защитников окружающей среды, при сжигании мусора без сортировки образуются тяжелые металлы и газы, содержащие множество токсичных веществ. Также к претензиям протестующих добавилось отсутствие документов, допускающих работы на территории будущего завода. Общественные слушания по этому вопросу также были проведены с нарушениями, считают они.

Первый митинг против строительства МСЗ в парке Урицкого

Из-за чего поднялся такой шум?

На протяжении трех лет активисты пытались оспорить строительство завода: выходили на одиночные пикеты и устраивали митинги.

Первые акции протеста прошли в октябре 2017 года. Тогда несколько десятков человек собрались в парке им. Урицкого. Многие приходили на митинг с детьми. В руках у протестующих были плакаты, призывающие отказаться от строительства МСЗ. В качестве альтернативы они предлагали раздельный сбор мусора и дальнейшую переработку:

«Мы, активисты, готовы к диалогу, мы предлагаем свою помощь для подготовки какой-то новой программы. Проблема с мусором есть, свалки оставлять нельзя ни в коем случае. Мусор нужно сортировать. Нужно ставить контейнеры для раздельного сбора у домов. Дальше мусор нужно отправлять на переработку», - прокомментировала тогда ситуацию Вера Керпель.

Керпель на митинге в парке Урицкого

Вера Керпель – казанская экоактивистка, одна из лидеров движения против строительства мусоросжигательного завода. В этом году выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах депутатов Госсовета и собрала более двух тысяч подписей, в Госсовет она не прошла.

По мнению активистов, главная опасность МСЗ кроется в выбросе вредных веществ - диоксинов и фуранов. Именно они выделяются при сжигании мусора на специализированных заводах. Попадание данных веществ в атмосферу негативно сказывается на здоровье человека и провоцирует развитие онкозаболеваний. По мнению ученых, пяти килограмм диоксина достаточно для отравления 10 млн человек.

Протесты продолжались на протяжение трех лет. За это время мэр Казани Ильсур Метшин встретился  с активистами только один раз. Однако тогда конструктивный диалог не удался: споры, гул и крики сопровождали всю беседу. Также именно на этой встрече Метшин впервые заявил о намерении приобрести участок рядом с заводом для своего сына:

«Давайте я здесь в Николаевке куплю участок, построю дом и перевезу сюда сына с его семьей».

 Дважды активисты подавали иск в Верховный суд РТ. Однако если в первый раз суд частично удовлетворил иск граждан, то во второй они проиграли дело. К этому моменту проект МСЗ уже прошел все необходимые проверки для своей реализации, в том числе две общественные экологические экспертизы. Осуществление проекта должно было начаться в декабре 2019 года со строительства дороги к будущему заводу.

На этом этапе граждане перешли к активным действиям - они развернули палаточный лагерь на месте предполагаемого строительства завода. О появлении и разгоне лагеря, а также последующих действиях инициативной группы и властей РТ - во второй части материала.

 

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комментарии

Хан Соло
0
21 декабря 2019
01:12
Нравятся мне такие истории... давным давно, в далекой, далекой галактике...
Хан Соло
0
21 декабря 2019
01:31
Ага, хоть ты не ори, дай спокойно посмотреть, между гиперпрыжками.
Ага
1
21 декабря 2019
01:35
Ааааа! Не могу без Димасика! Скучаю 8'-(
В ответ на комментарий пользователя
Ага, хоть ты не ори, дай спокойно посмотреть, между гиперпрыжками.
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Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
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Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше