В РТ женщина пыталась не допустить ареста сына и лишилась 3 миллионов рублей

Двое жительниц Татарстана обманным путем похитили у матери подозреваемого более 3 миллионов рублей. Как рассказали в прокуратуре республики, 54-летняя жительница Арска и 53-летняя жительница Казани предложили местной жительнице помочь оставить ее сына под домашним арестом, не меняя меру пресечения, и посодействовать в назначении условного срока. Выполнять обязательства они не собирались.

Диалог с потерпевшей женщины вели в период с ноября 2018 по январь 2019 года, задержали их в мае 2019 после передачи части денег.

Свою вину подсудимые частично признали. Суд, согласившись мнением государственного обвинения, назначил соучастницам наказание в виде 4-х и 5-ти лет лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей о взыскании с осуждённых причиненного преступлением ущерба. Приговор в законную силу не вступил.