В Татарстане автоледи на Fiat влетела в отбойник: подробности аварии

В отделе пропаганды ГИБДД Татарстана рассказали подробности вчерашнего ДТП в районе села Новая Тура.

По предварительным данным, в шесть часов утра на 45-м километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск 29-летняя водитель автомобиля Fiat, двигаясь со стороны Зеленодольска в направлении Казани, не выбрала безопасную скорость, нарушила правила расположения автомобиля на проезжей части и врезалась в опору электроосвещения слева от машины. После этого легковушка влетела в отбойник.

В результате аварии водитель доставлена в больницу.