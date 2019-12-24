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В Татарстане автоледи на Fiat влетела в отбойник: подробности аварии

Cегодня, 09:08 368 1 Автор: prokazan.ru

В отделе пропаганды ГИБДД Татарстана рассказали подробности вчерашнего ДТП в районе села Новая Тура.

По предварительным данным, в шесть часов утра на 45-м километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск  29-летняя водитель автомобиля Fiat, двигаясь со стороны Зеленодольска в направлении Казани, не выбрала безопасную скорость, нарушила правила расположения автомобиля на проезжей части и врезалась в опору электроосвещения слева от машины. После этого легковушка влетела в отбойник.

В результате аварии водитель доставлена в больницу.

 

комментарии

Горожанин
0
24 декабря 2019
09:53
Автокурица, м.т.
Гражданин
0
24 декабря 2019
10:23
Как это может быть 45км. автодороги Йошкар-ола - Казань в районе Новой туры? У нас что до Йошки всего 60км?

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