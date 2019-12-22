Учения со школьниками в Татарстане проводило МВД, назначена служебная проверка

МВД Татарстана назначило служебную проверку по факту нарушений, допущенных при проведении и организации тактико-строевых занятий в Тукаевском районе. Напомним, сегодня стало известно, что 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы были проведены учения с привлечением девятиклассников.

Видео учений опубликовал на своей странице в Facebook председатель профсоюза «Альянс Учителей» в РТ Раушан Валиуллин. «Школьников попросили нападать на сотрудников в полной экипировке, со щитами; учащихся скручивали, заламывали руки», - написал Валиуллин.

Изначально предполагалось, что учения устроили сотрудники Росгвардии РТ. Но в пресс-службе республиканского отделения сегодня опровергли свою причастность к данной информации.

В МВД региона отметили, что занятия проводились по инициативе руководства отдела МВД по Тукаевскому району и не были согласованы в нужном порядке с МВД Татарстана. Служебная проверка даст оценку управленческим решениям руководителей отдела МВД по Тукаевскому району. Виновники будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

«Перед началом занятий личный состав отдела МВД России по Тукаевскому району, администрация школы и учащиеся старших классов МБОУ "Новотроицкая СОШ" были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности. Следует отметить, что все школьники находились под контролем педагогов, ни один из них не пострадал», - отмечается в сообщении регионального МВД.