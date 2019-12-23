Леса Татарстана патрулируют полицейские

В лесах республики до 31 декабря будут работать 140 мобильных групп, состоящих из полицейских и сотрудников лесничеств. Операция "Ель" проходит в Татарстане ежегодно, ее цель - предотвратить незаконную рубку деревьев, сообщают в пресс-службе мэрии Казани.

В Министерстве лесного хозяйства РТ напоминают, что незаконная рубка или повреждение лесных насаждений грозит штрафом: для граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей. Кроме того, лицо, совершившее незаконную рубку, должно будет возместить ущерб, нанесенный лесам, который зависит от породы срубленного дерева, места его произрастания и категории защитности лесов.

О фактах нарушения лесного законодательства можно сообщать на прямой номер лесной охраны +7(800)100-94-00, а также через мобильное приложение "Народный контроль".

Купить елку в Казани в этом году можно на пяти специальных площадках: елочные базары работают в Вахитовском районе по ул.Чехова около дома №2, в Московском районе – по ул.Декабристов возле дома №179 и по ул.Восстания у дома №83, в Ново-Савиновском районе можно по ул.Адоратского около дома №21, в Приволжском районе – около дома №56 на пр.Победы.

Добавим, что в приложении "2ГИС" появилась возможность найти елочные базары, казанские точки продажи внесены на карты, система показывает почти два десятка елочных базаров в разных частях города.