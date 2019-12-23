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Олег Буралов

Арестованные противники строительства МСЗ под Казанью вышли на свободу

Cегодня, 11:24 65 1 Автор: prokazan.ru

Арестованные противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью Олег Буралов и Андрей Железнов сегодня, 23 декабря, вышли на свободу. На минувшей неделе Зеленодольский городской суд арестовал мужчин на семь суток.

«Все хорошо, но нас почему-то не выводили, нет места здесь, чтобы гулять. Тухли. Европейский суд по правам человека – это будущее, а нам надо продолжать бороться. Я думаю, что сейчас все, кто борется в разных местах, должны объединиться, мы все варимся в отдельном котле, надо объединяться и общую стратегию выстраивать», - отметил Железнов.

 

комментарии

Горожанин
0
23 декабря 2019
11:58
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