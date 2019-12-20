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Фото Prokazan.ru

«Он лежит, кровь на асфальте»: в Казани машина такси сбила человека

Bчера, 15:24 2931 12 Автор: prokazan.ru

Днем 20 декабря авария с участием автомобиля такси произошла на улице Ершова в районе дома №65. О происшествии порталу ProKazan.ru сообщили очевидцы с места событий. 

"Лежит на дороге, не шевелится, вокруг кровь на асфальте" - говорят свидетели происшествия.

Как пояснили корреспонденту ProKazan.ru в МВД РТ, мужчина 1946 года рождения , предварительно, переходил дорогу в неустановленном месте, когда на него наехал автомобиль "Киа Рио". Гражданин получил открытую черепно-мозговую травму, он доставлен в горбольницу №7. 

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комментарии

Горожанин
12
20 декабря 2019
15:56
В НЕПОЛОЖЕННОМ месте, а не в неустановленном. Где лежит - там и переходил.
Горожанин
14
20 декабря 2019
15:57
Долбаная кегля... Проблем создал людям и себе.
Горожанин
28
20 декабря 2019
16:10
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Гость
0
20 декабря 2019
16:35
Пешеходик через забор перелез, а вот по сторонам решил не смотреть, где хочу перехожу
В ответ на комментарий пользователя
А таксист смотрел на свой смартик и не убедился в безопасном движении.
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1
10
20 декабря 2019
17:04
73 года человеку. далеко идти не мог. старичи часто переходят напрямую так как до пешеходки попросту далеко идти а сил нет. для них иногда каждые 10 метров как километр молодому
Горожанин
0
20 декабря 2019
17:31
Через забор скакать козлом силы есть?
В ответ на комментарий пользователя
73 года человеку. далеко идти не мог. старичи часто переходят напрямую так как до пешеходки попросту далеко идти а сил нет. для них иногда каждые 10 метров как километр молодому
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Русский обыватель
36
20 декабря 2019
17:47
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Ага
1
20 декабря 2019
18:08
Неправда, иногда дедки в постели очень приятно удивить могут.
В ответ на комментарий пользователя
73 года человеку. далеко идти не мог. старичи часто переходят напрямую так как до пешеходки попросту далеко идти а сил нет. для них иногда каждые 10 метров как километр молодому
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Горожанин
2
20 декабря 2019
18:11
Нет жизни после выхода на пенсию в России . Тяжелее , чем в блокаду . Тогда хоть вера в лучшее будущее была , она согревала душу и было не обидно. Тьфу ...
Горожанин
0
20 декабря 2019
22:41
Он хотел сигануть, как сайгак, а там забор вдруг вырос, а он не этот, не паркурщик оказался. Так надо заборы ставить сплошняком или не ставить совсем.
Горожанин
0
20 декабря 2019
22:46
Он хотел обойти, забор же рядом заканчивается, это его сбило с толку, иначе полез бы через. И что это там за ведро на тротуаре паркуется?
Горожанин
0
20 декабря 2019
22:52
Надо было ему уайт-спирита вылить на лобовуху и окурок бросить уходя.

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10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше