«Он лежит, кровь на асфальте»: в Казани машина такси сбила человека

Днем 20 декабря авария с участием автомобиля такси произошла на улице Ершова в районе дома №65. О происшествии порталу ProKazan.ru сообщили очевидцы с места событий.

"Лежит на дороге, не шевелится, вокруг кровь на асфальте" - говорят свидетели происшествия.

Как пояснили корреспонденту ProKazan.ru в МВД РТ, мужчина 1946 года рождения , предварительно, переходил дорогу в неустановленном месте, когда на него наехал автомобиль "Киа Рио". Гражданин получил открытую черепно-мозговую травму, он доставлен в горбольницу №7.