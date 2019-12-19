Шурале или Убыр? Тест на знание жутких героев татарских сказок

Новый год - время чудес и сказок. Но сказки бывают и страшные. Проверьте, знаете ли вы жутких героев татарского фольклора? Угадайте по привычкам, характеру и описанию персонажа, о ком идет речь.
Новый год - время чудес и сказок. Но сказки бывают и страшные. Проверьте, знаете ли вы жутких героев татарского фольклора? Угадайте по привычкам, характеру и описанию персонажа, о ком идет речь.
Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям
или авторизуйтесь
комментарии
Свин, свин, свин, свин.
Наш Ага станцует еверфинг,
Там Димас, как конртабас,
Нам исполнит проказан джаз.