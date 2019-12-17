«Человек должен определиться»: Минниханов высказался о двойной идентичности в переписи населения

В понедельник, 16 декабря, Рустам Минниханов принял участие в заседании медиаклуба при Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ, который прошел в Москве. Одной из тем диалога с журналистами стала предстоящая перепись населения.

Президент Татарстана подчеркнул, что перепись важна для всех жителей страны. В Татарстане в этих целях создана специальная комиссия. Также Рустам Минниханов прокомментировал предложения некоторых учёных об использовании в переписи двойной идентичности.

"Подписаться немного украинцем, немного русским неправильно. Это моё мнение. Человек должен определиться", - передают слова президента РТ в пресс-службе.

Напомним, что в 2020 году в России пройдет "Перепись населения". Жители РТ смогут пройти ее в интернете – на портале госуслуг или в мобильном приложении.