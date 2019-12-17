Сладкая жизнь: татарский чак-чак вошел в тройку лучших сладостей страны

Татарский чак-чак занял третье место в рейтинге самых популярных национальных сладостей у российских путешественников. Данные опроса приводит сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Первое место разделили между собой нуга из Крыма и чурчхела из Абхазии. Эти национальные сладости набрали по 18,18% голосов. На четвертом месте рейтинга башкирский мед, пятерку лидеров замыкают карельские марюшки.

В десятку самых популярных сладостей у туристов также вошли алтайское варенье из шишек, медовые бобошки из Краснодарского края, тульские пряники, пастила из Коломны и борцоки в Калмакии.

А вы какие сладости предпочитаете?