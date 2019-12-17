Намек понятен: Леонид Слуцкий может стать главным тренером «Рубина»

Главным тренером казанского футбольного клуба «Рубин» может стать Леонид Слуцкий, сообщает «Газета.ru». Тема возможного назначения активно обсуждается в спортивных средствах массовой информации. Кроме того, на выбор Слуцкого намекнули и в самом клубе.

В аккаунте «Рубина» в Twitter опубликовали изображение кресла-качалки. Футбольные эксперты сразу связали снимок с привычкой Слуцкого раскачиваться во время игр.

Об увольнении тренера Романа Шаронова стало известно накануне, 16 декабря. Слуцкий же заявил о своей отставке с поста главного тренера нидерландского ФК «Витесс» в конце ноября после пятого подряд поражения команды.