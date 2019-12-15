В Казани открылся единственный в России центр для лечения инфарктов у детей

В минувшую пятницу на базе Консультативной поликлиники № 2 ДРКБ состоялось торжественное открытие Центра детской липидологии. Для России данный центр является единственным в своем роде, отметили в Минздраве республики.

"Центр детской липидологии занимается выявлением и лечением нарушений липидного обмена на ранних стадиях. Сюда направляются пациенты с тяжелыми нарушениями липидного обмена и ранним развитием инфаркта миокарда, мозгового инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний" - пояснили в ведомстве.

Отметим, что приказ о создании центра был подписан и.о. министра здравоохранения РТ в январе 2019 года. В медучреждение будут направлять детей при выявлении увеличения параметров липидного спектра: общего холестерина, триглицеридов и других, а также детей и внуков взрослых пациентов Республиканского центра липидологии с отягощенным семейным анамнезом.