О смерти бывшего игрока "Ак Барса" и "одного из лучших хоккеистов Беларуси" сообщили вчера в БелТА. Цыплакову было 50 лет, отмечает Белорусское телеграфное агентство, однако о причинах смерти не упоминается.

Владимир Цыплаков выступал за казанский ХК в начале 2000-х годов, наибольшую известность он получил за выступления в НХЛ за "Лос-Анджелес" и "Баффало". В составе белорусской сборной он выступал на шести чемпионатах мира и двух Олимпийских играх. Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом страны.