Нас не догонят: ночью в Казани сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем

На видео попала ночная погоня сотрудников ГИБДД за водителем. Кадры опубликовали в социальных сетях. По словам очевидцев, погоня за пьяным водителем Skoda Octavia началась в поселке Дербышки.

«Изначально с Дербышек гонять его начали, они нас на Сибирском тракте обогнали, нам стало интересно, мы за ними на турбо тазе гоняли вчера. С Дерб по Сибирскому по Южке на Мамадышку и обратно в той же последовательности. Поймали его в Дербышках», - пишут очевидцы. (орфография и пунктуация автора сохранены)

На кадрах легковушка на большой скорости проносится мимо автомобиля ДПС. За ней едет машина со включенными спецсигналами, инспекторы, стоящие на проезжей части, также садятся в служебный автомобиль и присоединяются к погоне.

«Сколько штрафов наловил, еще 15 суток, помимо всего этого при задержании на рублей 10, нормально погонял напоследок, тысяч на 60 приехал в итоге», - пишут горожане. «Летит на тот свет с песней «Нас не догонят».

Официальных комментариев от ГИБДД города пока получить не удалось.