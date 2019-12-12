Чиновников Казани обязали сдавать подаренные драгоценности в Гохран России

Муниципальных служащих Казани обязали сдавать подаренные изделия из драгоценных металлов и камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран).

Изменения в постановление о получении подарков чиновниками подписал мэр города Ильсур Метшин. Оно опубликовано на сайте городской администрации.

Также сообщается, что чиновники могут обратиться с заявлением о выкупе подарка.

В документе значится, что изменения внесены в целях совершенствования антикоррупционной деятельности. Контроль возложен на самого градоначальника.