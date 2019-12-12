Чиновников Казани обязали сдавать подаренные драгоценности в Гохран России

Муниципальных служащих Казани обязали сдавать подаренные изделия из драгоценных металлов и камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран).
Изменения в постановление о получении подарков чиновниками подписал мэр города Ильсур Метшин. Оно опубликовано на сайте городской администрации.
Также сообщается, что чиновники могут обратиться с заявлением о выкупе подарка.
В документе значится, что изменения внесены в целях совершенствования антикоррупционной деятельности. Контроль возложен на самого градоначальника.
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Лишь бы не было двойных стандартов...
Также порадовало, был свидетелем, что Ильсур Метшин летает эконом классом, вместе с остальными, что дает немаловажный пример и своим подчиненным!