Пошли на второй круг: Минтранс РТ не смог принять решение о компенсации перевозчикам

Сегодня в Минтрансе республики состоялось совещание с компаниями-перевозчиками РТ. Как сообщили в Ассоциации АТП накануне, на этой встрече они надеялись получить окончательный ответ на вопрос: будут ли предприятиям компенсировать перевозку льготников полностью или придется повышать цены на проезд.

Однако, как сообщил председатель Ассоциации перевозчиков Сергей Темляков, на совещание смогли попасть только 5 участников объединения. Остальным, в том числе и ему самому, "указала на дверь" охрана.

"Балансовая комиссия подтвердила убытки перевозчиков. Решение не принято. На совещании отметили, что Министерство направит обращение в Комитет РТ по тарифам, хотя в Комитете итак есть вся информация. Надеялись на решение - а нас опять отправляют к Александру Груничеву. А тем временем у предприятий, входящих в Ассоциацию, убытки только растут. По итогам 9 месяцев более 140 миллионов только по МУПам, а к концу года убытки по всем предприятиям достигнут 200 миллионов" - рассказал Темляков об итогах совещания.

Ранее в Ассоциации дважды публиковали открытые письма к Министру транспорта РТ Ленару Сафину, в которых его называли "последней надеждой". В письме отмечалось, что "сейчас на автотранспортных предприятиях не идет даже речи о премии сотрудникам к новому году, насущный вопрос — это выплата зарплаты и на что заправлять автобусы."

Отметим, что в соседней Самаре компенсация за льготников составляет 29 рублей, и уже принято решение о повышении стоимости проезда: с Нового года она составит 32 рубля.