Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Сегодня, 10 декабря на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, об этом сообщил телеграм-канал «112». Политик умер в одной из больниц Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

Брат супруги Лужкова Виктор Батурин сообщил изданию «Подъем», что супруги улетели из России в минувший понедельник. «Я видел его в субботу, он улыбался, прекрасно выглядел», - цитирует издание.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. С 1992 по 2010 годы занимал пост мэра Москвы.

Выражаем соболезнования родным.