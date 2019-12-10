Рустам Минниханов предложил возобновить прямые рейсы из Казани в Нур-Султан

Глава региона Рустам Минниханов отметил, что необходимо рассмотреть возможность возобновления прямых рейсов из Казани в Нур-Султан. Об этом он заявил на встрече с Комиссией по сотрудничеству между Совфедом и Сенатом парламента Казахстана. Встреча прошла 9 декабря в Казанском Кремле.

Минниханов отметил, что с осуществление прямых рейсов между Казанью и Нур-Султаном было приостановлено:

«Необходимо рассмотреть этот вопрос. Авиационное сообщение - очень важный элемент в наших контактах», - цитирует главу региона пресс-служба президента.