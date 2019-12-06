Трое казанцев ограбили офис с предметом, похожим на пистолет

Трое казанцев в масках ворвались в офис и ограбили его. Как сообщили в МВД РТ, 20 ноября в отдел полиции "Сафиуллина" обратился 41-летний гражданин и рассказал, что в его отношении совершено разбойное нападение.

"По словам потерпевшего, в помещение офиса ворвались трое неизвестных в масках и, под угрозой предмета похожего на пистолет, стали требовать денежные средства. Помимо потерпевшего в кабинете находились еще двое мужчин, которые стали оказывать сопротивление. В результате между присутствующими завязалась потасовка. Один из подозреваемых воспользовался этим и похитил со стола 20 тысяч рублей" - так, по данным полицейских, выглядела картина преступления.

27 ноября подозреваемых поймали, ими оказались трое безработных жителей Казани. На момент задержания денег у граждан уже не было - они все потратили. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".