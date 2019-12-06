В дом было не пройти: на месте пожара в Татарстане обнаружили тело женщины

Ночью 5 декабря в селе Юлсубино Рыбно-Слободского района Татарстана произошел пожар. Горел частный дом по улице Тукая. Из-за сильного ветра была угроза, что огонь перекинется на соседние хозяйства.

Весь дом уже был охвачен огнем, когда к месту прибыли пожарные, кроме того, полыхала и соседняя дворовая постройка. Площадь пожара составляла 170 квадратных метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Соседи сообщили пожарным, что в доме может находиться пожилая женщина, но из-за огня и угрозы обрушения конструкции в дом невозможно было пробраться.

При разборе сгоревших конструкций было обнаружено сильно обгоревшее тело 67-летней женщины. Причины возгорания выясняются.