Новый казанский зоопарк получил заключение о соответствии

Новый казанский зоопарк «Река Замбези» получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов, сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

«Инспекция государственного строительного надзора РТ подтверждает, что реконструкция объекта капитального строительства "Реконструкция зоопарка в г.Казань 1 очередь" соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации», - говорится в сообщении ведомства.

Строить новую часть казанского зоопарка начали в 2015 году, в августе этого года работы были завершены. Сейчас активно идет заселение в зооботсад новых питомцев, свои двери зоопарк откроет к Новому году. В скором времени будет реконструирована старая часть зоопарка.