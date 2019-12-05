97-летний казанец Михаил Павлов на свой день рождения получил извещение о собственной смерти. Об этом родственники дедушки рассказали журналистам "Татарстан-24".

Пенсионера лишили надбавки к пенсии, исключили из списка на медаль к 75 годовщине Победы, а родные переживали, что мужчина может остаться и без медицинской помощи. Как выяснилось, коммунальщики подали в соцзащиту неверные данные, сотрудники организации не проверили достоверность документов и не сделали запрос в ЗАГС.

В социальной защите сообщили, что выплаты ветерану возобновят, а также вновь внесут его в список на получение медали.