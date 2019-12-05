Девушка из Казани стала лучшим волонтером России

Владимир Путин наградил победителя конкурса "Доброволец России-2019". Лучшей в этом году стала жительница Казани Инесса Клюкина, она выиграла в номинации "Волонтер года", сообщают РИА Новости

Жительница Казани получила приз за проект творческой инклюзивной студии "Э-моция", которая работает в столице РТ уже три года. Ее участниками является совершеннолетняя молодежь с инвалидностью и без. Миссия студии - формирование позитивного образа человека с инвалидностью через театральное творчество, а также расширение инклюзивного сообщества.