«Я ничего не помню». В РТ мужчина облил спящую любовницу бензином и поджег

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Бугульмы, обвиняемого в покушении на убийство.

По версии следствия, 24 ноября мужчина выпивал в компании своей сожительницы и приятелей. После того, как гости ушли, пара легла спать. Проснувшись, женщина увидела стоящего над ней любимого с канистрой и зажигалкой в руках. К тому моменту он уже успел облить одеяло, укрывавшее сожительницу, бензином, а когда та проснулась, бросил зажигалку и убежал.

В СК РТ сообщают, что у пострадавшей больные суставы, она не могла самостоятельно выбраться из дома, из огня ее вытащил сосед, которому о пожаре рассказал сам поджигавший. В результате пожара жензщна получила ожоги ног, дом сгорел полностью.

Обвиняемый заявил, что ничего о случившемся не помнит. Его заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.