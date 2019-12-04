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Фото Prokazan.ru

На грани банкротства: перевозчики РТ опубликовали открытое письмо в Минтранс

Cегодня, 21:00 120 12 Автор: prokazan.ru

"Кто понесет ответственность? Кто будет компенсировать убытки?" - такими вопросами задаются перевозчики Татарстана в очередном открытом письме. Оно адресовано Министру транспорта РТ Ленару Сафину. 31 октября в Минстранс было отправлено обращение, на которое до сих пор нет ответа. 

Автотранспортные предприятия региона испытывают финансовые проблемы: как рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, "сейчас на автотранспортных предприятиях не идет даже речи о премии сотрудникам к новому году, насущный вопрос — это выплата зарплаты и на что заправлять автобусы." Перевозчики просят компенсировать им полную стоимость за пассажиров-льготников, в противном случае необходимо поднимать цены на проезд.

Prokazan.ru публикует текст обращения компаний-перевозчиков к Министру транспорта республики.

"Уважаемый Ленар Ринатович! Мы так и не дождались ответа на наше обращение Исх. № 04-12/349 от 31.10.2019г. (которое перенаправил Вам Министр финансов Татарстана) и личной встречи с Вами. Зато приглашение на балансовую комиссию получили ряд предприятий, входящих в Ассоциацию. Балансовая комиссия, состоявшаяся на днях, подтвердила огромные убытки.

1. Мы задаемся вопросом кто же и какую за это понесет ответственность, ведь нам устанавливали тариф и аргументировали – его будет достаточно до конца 2019 года. На деле же с августа предприятия, входящие в Ассоциацию, уже в убытках и эти убытки только растут. Возникли они из-за неполно установленной компенсации за льготников и неправильно установленного тарифа. Предприятия, входящие в Ассоциацию, по итогам уже 9 месяцев имеют сотни миллионов убытков. Кто за это ответит и что будет дальше?

Справка:
Цитата из официального ответа комитета по тарифам: «В соответствии с законодательством установление льготных тарифов для отдельных категорий граждан, размера компенсации перевозчикам, льготного проездного не предусмотрено и, следовательно, тарифы для льготников в решениях Госкомитета отсутствуют. В связи с этим вопросы расчета бюджетных компенсаций за перевозки льготных категорий граждан к полномочиям Госкомитета не относятся. Вопросы бюджетных компенсаций за перевозки льготных категорий пассажиров относятся к полномочиям Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан». Конец цитаты.
Цитата официального представителя министерства транспорта, озвученная в СМИ: Пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Наиля Клевлеева сообщила, что министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин готов встретиться с перевозчиками совместно с госкомитетом по тарифам РТ, комитетом по транспорту Казани. Для конкретного обсуждения вопроса должна быть предоставлена прозрачная информация по затратам, связанным с перевозкой пассажиров по муниципальным маршрутам. Вопросами тарифообразования (в том числе тарифов для оплаты билетами длительного пользования на 50 и более поездок, применяемых при расчете размера компенсации расходов транспортных организаций на оказание услуг по перевозке пассажиров по ЕСПБ) занимается уполномоченный орган — госкомитет по тарифам РТ, — говорит Клевлеева. Конец цитаты.

2. Когда Вы примете решение? Кроме того, что пригласили на комиссию (где Вас кстати не было и она проходила на уровне начальников отделов) больше никакой информации у нас нет.

3. Как Вы считаете кто должен компенсировать убытки предприятиям? Должна быть компенсация за счет бюджета (что перевозчики и просят!) или из кармана пассажиров, то есть нужно увеличить цену билета за проезд?
Справка: Еще раз повторим, основная причина трудной финансовой ситуации и больших убытков в том, что за перевозку льготных категорий граждан платят не полным рублем. Чтобы выжить перевозчики просят, чтобы компенсация была не 18 рублей как сейчас, а 27 рублей. Мы просим деньги за выполненную работу.

4. Ленар Ринатович, не разочаруйте перевозчиков и пассажиров Татарстана. Мы до сих пор верим, что Вы наша последняя надежда и надежда пассажиров. Как Вы знаете транспортная отрасль находится в плачевном состоянии и только от Ваших решений зависит обанкротятся перевозчики или нет. В похоронном марше мы уже проводили казанские автобусы в другие регионы. Не дайте похоронить транспортную отрасль Казани в целом! Сейчас на автотранспортных предприятиях не идет даже речи о премии сотрудникам к новому году, насущный вопрос — это выплата зарплаты и на что заправлять автобусы."
 

комментарии

Горожанин
0
04 декабря 2019
21:10
Ворваться надо меньше ! А не фальшивые билеты продавать и выручку складывать в свой кошелёк
Горожанин
0
04 декабря 2019
21:15
Это точно. Особенно из Средней Азии любят билеты просроченные продавать, или вообще не давать, но перед этим спрашивают, интересные люди эти азиатские кондукторы.
В ответ на комментарий пользователя
Ворваться надо меньше ! А не фальшивые билеты продавать и выручку складывать в свой кошелёк
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Ray
0
04 декабря 2019
21:24
Чувствую, что в итоге поднимут стоимость проезда обычным нельготным пассажирам. Все так и будет
Горожанин
0
04 декабря 2019
21:25
Качество обслуживания лучше бы повышали лодыри. Достали уже с постоянными повышениями.
Кондуктор
0
04 декабря 2019
21:26
Да чтоб вы обанкротились! Любой кондуктор скажет, огромные планы, поборы сверху за салярку, план собери, на салярку собери, слесарям на лапу. План за месяц водитель не наберет, его не выпустят пока не оплатит, может пострадать и бригада. Этим грешит например атп4, работал с водителем он от вас убежал аж пятки сверкали. Условий нет, туалетов нет, и вам все мало аж ассоциацию создали. И дело не в воровстве кондуктора, он план всегда соберёт, ибо водитель его просто выкинет, а дело в поборах. Работал на 90м чтоб с экономить мы у частника в салмачах в конце смены заправляли. ВАМ И 50Р СДЕЛАЙ, ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА НЫТЬ БУДЕТЕ!
Горожанин
0
04 декабря 2019
21:30
Да конечно им и 100 руб будет мало, может еще нолик прибавят вот тогда и успокоится. Меру надо знать господа перевозчики!
Кондуктор
0
04 декабря 2019
21:34
Аппетиты! Я по регионам соседним ездил, даже взять соседей казани, чистополь, зеленый, не повышают и не собираются и никто не орет, теже пенсионные карты действуют. А Казани все мало, ноют! Каждый пол года год повышать хотят! А карточный план они в плат наличными не плюсуют, хитро сделано. Плана два, по картам и по выручке.
В ответ на комментарий пользователя
Да конечно им и 100 руб будет мало, может еще нолик прибавят вот тогда и успокоится. Меру надо знать господа перевозчики!
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Ray
0
04 декабря 2019
21:37
Я уже с момента подорожания проезда(год назад) пересел в свое уютное авто.. (благо 1.4 литра, жрет немного)
Раньше покупал ежемесячно проездной билет за 750 руб, из них рублей 500 тратил, остальные сгорали, было не жалко.
Теперь я ни копейки не буду вносить в эту шарашкину контору, под названием АТП. Лучше свое авто запрявлю, и буду кататься.
Кстати, таких как я после подорожания много стало, у нас на работе половина сотрудников отказались от ОТ.
Что же в итоге спросите вы? А то что гортранс уже потерял потенциальных пассажиров. А если и ещё цены поднимут ,так вообще многие откажутся от ОТ.
Горожанин
0
04 декабря 2019
21:43
Достали уже ультиматумом
Плачут что убытки терпят, пусть закрываются и уходят с рынка
Дайте дорогу частникам или перевозчикам из других регионов.
Горожанин
0
04 декабря 2019
21:56
Я тоже скоро на авто пересяду!! =) урааа
В ответ на комментарий пользователя
Я уже с момента подорожания проезда(год назад) пересел в свое уютное авто.. (благо 1.4 литра, жрет немного)
Раньше покупал ежемесячно проездной билет за 750 руб, из них рублей 500 тратил, остальные сгорали, было не жалко.
Теперь я ни копейки не буду вносить в эту шарашкину контору, под названием АТП. Лучше свое авто запрявлю, и буду кататься.
Кстати, таких как я после подорожания много стало, у нас на работе половина сотрудников отказались от ОТ.
Что же в итоге спросите вы? А то что гортранс уже потерял потенциальных пассажиров. А если и ещё цены поднимут ,так вообще многие откажутся от ОТ.
Развернуть
Горожанин
0
04 декабря 2019
21:57
Билет надо нет не надо. Вот тебе результат
В ответ на комментарий пользователя
Аппетиты! Я по регионам соседним ездил, даже взять соседей казани, чистополь, зеленый, не повышают и не собираются и никто не орет, теже пенсионные карты действуют. А Казани все мало, ноют! Каждый пол года год повышать хотят! А карточный план они в плат наличными не плюсуют, хитро сделано. Плана два, по картам и по выручке.
Развернуть
Горожанин
0
04 декабря 2019
22:20
Их нужно изловить, эту пятую колонну, и посадить всех, за деструктивную деятельность.
Горожанин
0
04 декабря 2019
22:22
Сейчас саботируют всех своими лозунгами, все население начнет жаловаться на банкротство. Сбросят свои затянутые пояса.
Горожанин
0
04 декабря 2019
22:23
И вообще, эта, как ее, "НИ СЫ" , их не касается чтоли?
Горожанин
0
04 декабря 2019
22:27
Денег нет, но вы держитесь там, хорошего вам настроения, ска.

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Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019
«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги