На грани банкротства: перевозчики РТ опубликовали открытое письмо в Минтранс

"Кто понесет ответственность? Кто будет компенсировать убытки?" - такими вопросами задаются перевозчики Татарстана в очередном открытом письме. Оно адресовано Министру транспорта РТ Ленару Сафину. 31 октября в Минстранс было отправлено обращение, на которое до сих пор нет ответа.

Автотранспортные предприятия региона испытывают финансовые проблемы: как рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, "сейчас на автотранспортных предприятиях не идет даже речи о премии сотрудникам к новому году, насущный вопрос — это выплата зарплаты и на что заправлять автобусы." Перевозчики просят компенсировать им полную стоимость за пассажиров-льготников, в противном случае необходимо поднимать цены на проезд.

Prokazan.ru публикует текст обращения компаний-перевозчиков к Министру транспорта республики.

"Уважаемый Ленар Ринатович! Мы так и не дождались ответа на наше обращение Исх. № 04-12/349 от 31.10.2019г. (которое перенаправил Вам Министр финансов Татарстана) и личной встречи с Вами. Зато приглашение на балансовую комиссию получили ряд предприятий, входящих в Ассоциацию. Балансовая комиссия, состоявшаяся на днях, подтвердила огромные убытки.

1. Мы задаемся вопросом кто же и какую за это понесет ответственность, ведь нам устанавливали тариф и аргументировали – его будет достаточно до конца 2019 года. На деле же с августа предприятия, входящие в Ассоциацию, уже в убытках и эти убытки только растут. Возникли они из-за неполно установленной компенсации за льготников и неправильно установленного тарифа. Предприятия, входящие в Ассоциацию, по итогам уже 9 месяцев имеют сотни миллионов убытков. Кто за это ответит и что будет дальше?

Справка:

Цитата из официального ответа комитета по тарифам: «В соответствии с законодательством установление льготных тарифов для отдельных категорий граждан, размера компенсации перевозчикам, льготного проездного не предусмотрено и, следовательно, тарифы для льготников в решениях Госкомитета отсутствуют. В связи с этим вопросы расчета бюджетных компенсаций за перевозки льготных категорий граждан к полномочиям Госкомитета не относятся. Вопросы бюджетных компенсаций за перевозки льготных категорий пассажиров относятся к полномочиям Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан». Конец цитаты.

Цитата официального представителя министерства транспорта, озвученная в СМИ: Пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Наиля Клевлеева сообщила, что министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин готов встретиться с перевозчиками совместно с госкомитетом по тарифам РТ, комитетом по транспорту Казани. Для конкретного обсуждения вопроса должна быть предоставлена прозрачная информация по затратам, связанным с перевозкой пассажиров по муниципальным маршрутам. Вопросами тарифообразования (в том числе тарифов для оплаты билетами длительного пользования на 50 и более поездок, применяемых при расчете размера компенсации расходов транспортных организаций на оказание услуг по перевозке пассажиров по ЕСПБ) занимается уполномоченный орган — госкомитет по тарифам РТ, — говорит Клевлеева. Конец цитаты.

2. Когда Вы примете решение? Кроме того, что пригласили на комиссию (где Вас кстати не было и она проходила на уровне начальников отделов) больше никакой информации у нас нет.

3. Как Вы считаете кто должен компенсировать убытки предприятиям? Должна быть компенсация за счет бюджета (что перевозчики и просят!) или из кармана пассажиров, то есть нужно увеличить цену билета за проезд?

Справка: Еще раз повторим, основная причина трудной финансовой ситуации и больших убытков в том, что за перевозку льготных категорий граждан платят не полным рублем. Чтобы выжить перевозчики просят, чтобы компенсация была не 18 рублей как сейчас, а 27 рублей. Мы просим деньги за выполненную работу.

4. Ленар Ринатович, не разочаруйте перевозчиков и пассажиров Татарстана. Мы до сих пор верим, что Вы наша последняя надежда и надежда пассажиров. Как Вы знаете транспортная отрасль находится в плачевном состоянии и только от Ваших решений зависит обанкротятся перевозчики или нет. В похоронном марше мы уже проводили казанские автобусы в другие регионы. Не дайте похоронить транспортную отрасль Казани в целом! Сейчас на автотранспортных предприятиях не идет даже речи о премии сотрудникам к новому году, насущный вопрос — это выплата зарплаты и на что заправлять автобусы."

