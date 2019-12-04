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Казанец угнал 11 велосипедов и автомобиль. Его будут судить

Cегодня, 11:27 9 0 Автор: prokazan.ru

В Казани будут судить 30-летнего мужчину, который украл 11 велосипедов и угнал машину. 

Как рассказали в Прокуратуре РТ, с апреля 2018 года по октябрь 2019 года фигурант дела похитил 11 велосипедов у жителей Московского и Ново-Савиновского районов, велосипеды он угонял прямо из подъездов домов. Потерпевшим причинен ущерб на сумму порядка 118 тысяч рублей. Кроме того, 28 сентября 2019 года около обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, угнал автомобиль Great Wall CC 6460 KM27, припаркованный возле подъезда одного из домов на улице Короленко.

Попался казанец на очередной краже велосипеда, свою вину он признал. Уголовное дело направлено в суд.

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