Стал известен средний размер взятки в бюджетной сфере Татарстана

Сегодня на пресс-конференции, посвященной профилактике коррупционных преступлений, обозначили средний размер взятки в бюджетной сфере РТ. По словам начальника отдела по борьбе с коррупцией и защите бюджетных средств УЭБиПК МВД по РТ Ильнура Хайруллина, эта сумма составляет 102 тысячи рублей.

Чаще всего за текущий год взятки давали в сфере здравоохранения и земельных отношений, далее по частоте следуют строительство и ЖКХ, образование и агропромышленный комплекс. Всего с начала года зафиксировано 200 случаев взяточничества, и это составляет треть всех коррупционных преступлений в республике.

Общая сумма незаконных денежных вознаграждений составила 27 миллионов 800 тысяч.