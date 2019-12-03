В Татарстане рыбаки провалились под лед. Им грозит штраф

в Лаишевском районе двое рыбаков провалились под лед.

Как сообщают в МЧС РТ, сегодня в 7:42 в ведомство по системе 112 поступило сообщение о том, что на реке Меша тонут два человека. Спустя 13 минут на место происшествия прибыли спасатели на судне на воздушной подушке. К этому моменту рыбаки смогли самостоятельно выбраться из полыньи и уже находились на льду.

В медицинской помощи пострадавшие не нуждались, сотрудники МЧС доставили мужчин на берег. Выяснилось, что рыбаки не заметили полынью, припорошенную снегом, в которую впоследствии и провалились.

На граждан будет составлен протокол за выход на тонкий лед. Штраф составит от 1500 до 2000 рублей.