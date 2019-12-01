«Променял свои чувства на бабки»: Алина Галимова из Чистополя покинула «Дом-2»

На шоу "Дом-2" прошел "Естественный отбор". Большинство проголосовало за уход Алины Галимовой из проекта.

Отмечается, что Дмитрий Дмитренко из Владивостока раскритиковал девушку. По его словам, девушка рассказала, что намерена использовать возможность вернуться на «Дом-2» не ради того, чтобы действительно наладить отношения, а для других целей. По словам Дмитренко, Галимова ведет себя неискренне.

В своем инстаграм-аккаунте девушка написала: "Променял свои чувства на бабки (без подробностей) . И это я меркантильная? Серьезно? Ну что ж - это его выбор, а я желаю ему только самого доброго!"