Казанцы могут получить от трех до восьми лет за жизненно необходимое лекарство

С 1 декабря три лекарства, в том числе противоэпилептическое средство прегабалин, включены в список сильнодействующих препаратов.

За незаконное изготовление, приобретение или сбыт лекарств теперь предусмотрена уголовная ответственность по ст. 234 УК России («Незаконный оборот в целях сбыта») в виде денежного штрафа и лишения свободы от трех до восьми лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев еще в мае.

Список дополнили такие средства, как прегабалин (противоэпилептический препарат), тапентадол (опиоидное обезболивающее) и тропикамид (капли для расширения зрачка). Все три препарата входят в число жизненно необходимых.

Минздрав уверяет, что эти препараты можно купить по рецепту, а решение признать приравнять препараты к наркотикам вызвано высоким спросом среди страдающих зависимостью от опиоидов.

