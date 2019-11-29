Житель Татарстана за вечер выпил с двумя пенсионерами и убил обоих

Верховный суд РТ огласил приговор в отношении 26-летнего жителя республики, обвиняемого в двойном убийстве.

Как сообщили в прокуратуре региона, 2 июля 2019 года подсудимый, находясь в деревне Азякуль Актанышского района, употреблял алкоголь месте с 64-летним знакомым. Во время застолья между мужчинами произошла ссора на почве личной неприязни. В ходе конфликта подсудимый нанёс приятелю не менее 54 ударов ножом по различным частям тела, в том числе в шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

После этого мужчина пошел в гости к 64-летней знакомой, где продолжил распивать спиртное. Между ними также возник конфликт, подсудимый 7 раз ударил женщину ножом, после чего она скончалась.

Суд приговорил гражданина к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу.