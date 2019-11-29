В Казани пятерых чиновников наказали за слишком долгие ответы горожанам

Пятерых сотрудников Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани наказали за слишком долгое реагирование на жалобы. Порядок рассмотрения обращений в ведомстве проверила прокуратура.

Так на одно из обращений, связанное с ненадлежащей организацией вывоза мусора, чиновники ответили с нарушением положенного по закону тридцатидневного срока. Через месяц жительница Казани снова обратилась в комитет, так как проблему с мусором не решили. Другому заявителю чиновники не сообщили о продлении срока рассмотрения его обращения.

Прокуратура внесла в адрес исполкома Казани представление об устранении нарушений.

«В итоге пятеро виновных должностных лиц комитета привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили в прокуратуре города.