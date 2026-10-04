Просрочка по ипотеке на вторичное жильё в Татарстане достигла 7,53 млрд рублей

Просроченная ипотека за вторичное жильё в Татарстане к 1 августа 2026 года выросла до 7,53 миллиарда рублей. Об этом сообщили аналитики коллекторского агентства «Долговой консультант». Только с начала года сумма прибавила 1,61 миллиарда рублей, то есть сразу 27 процентов. Для рынка готового жилья республики это резкий рост неплатежей.

При этом нынешняя динамика оказалась чуть мягче общероссийской: за восемь месяцев прирост в Татарстане составил 27 процентов против 29 процентов в среднем по стране. Однако в годовом выражении республика обгоняет федеральный тренд. За весь 2025 год неплатежи по ипотеке в регионе выросли на рекордные 165 процентов, тогда как по России — на 112 процентов.

Масштаб проблемы виден на фоне всего ипотечного портфеля республики: к августу он достиг 620,3 миллиарда рублей. Доля проблемных кредитов на начало июля составляла 1,21 процента от общего объёма.

Общероссийская картина тоже тревожная: за январь — август 2026 года долги за купленное готовое жильё выросли на 54,5 миллиарда рублей и достигли 244,4 миллиарда. Средний ежемесячный прирост неплатежей по стране — около 6,8 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что аренда квартир в Казани подешевела сильнее всего в России — в среднем по стране цены упали на 1,7 процента.