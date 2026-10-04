Экономика

Просрочка по ипотеке на вторичное жильё в Татарстане достигла 7,53 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Просроченная ипотека за вторичное жильё в Татар...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Просроченная ипотека за вторичное жильё в Татарстане к 1 августа 2026 года выросла до 7,53 миллиарда рублей. Об этом сообщили аналитики коллекторского агентства «Долговой консультант». Только с начала года сумма прибавила 1,61 миллиарда рублей, то есть сразу 27 процентов. Для рынка готового жилья республики это резкий рост неплатежей.

При этом нынешняя динамика оказалась чуть мягче общероссийской: за восемь месяцев прирост в Татарстане составил 27 процентов против 29 процентов в среднем по стране. Однако в годовом выражении республика обгоняет федеральный тренд. За весь 2025 год неплатежи по ипотеке в регионе выросли на рекордные 165 процентов, тогда как по России — на 112 процентов.

Масштаб проблемы виден на фоне всего ипотечного портфеля республики: к августу он достиг 620,3 миллиарда рублей. Доля проблемных кредитов на начало июля составляла 1,21 процента от общего объёма.

Общероссийская картина тоже тревожная: за январь — август 2026 года долги за купленное готовое жильё выросли на 54,5 миллиарда рублей и достигли 244,4 миллиарда. Средний ежемесячный прирост неплатежей по стране — около 6,8 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что аренда квартир в Казани подешевела сильнее всего в России — в среднем по стране цены упали на 1,7 процента.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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