Момент упущен: Минтруд поставил точку в вопросе выходного дня 31 декабря

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин сообщил, что в этом году сделать выходных 31 декабря уже невозможно.

«Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы», — пояснил Топилин, отметив, что работодатели сами могут решить освобождать ли сотрудников от работы, пишет ТАСС.

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что депутаты просто не успеют до конца года рассмотреть законопроект о переносе выходного дня. Он заверил, что вопрос обязательно будет рассмотрен в следующем году.

Напомним, вчера, 28 ноября, в нижнюю палату парламента ввели законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Вопрос начали активно обсуждать после того, как губернатор Томской области распорядился перенести рабочий день с 31 декабря на 28-е.

Добавим также, что депутат Госдумы Ярослав Нилов и вовсе предложил сократить новогодние выходные вдвое, оставив лишь четыре обязательных выходных с 31 декабря по 3 января. Оставшиеся выходные он предложил включить в оплачиваемый отпуск, чтобы россияне смогли распорядиться ими на свое усмотрение.