С момента наступления холодной погоды в Казани излюбленным местом у горожан стала Казанка в районе "Чаши". Соцсети наполнили десятки фотографий катающихся на коньках и гуляющих граждан.

В МЧС РТ сообщили: сейчас лед на данном участке достиг толщины в 12 сантиметров и находиться на нем можно, однако по-прежнему необходимо соблюдать осторожность.

"Безопасным для перехода пешехода является прозрачный лёд с синеватым или зеленоватым оттенком, без воздушных пузырьков и толщиной не менее 7 сантиметров.​ Молочный, белого или матового цвета, лёд вдвое слабее прозрачного. Он образуется в результате смерзания снежинок во время обильного снегопада. Такой лёд может проломиться без предостерегающего потрескивания. <...> В случае провала необходимо быстро освободится от сумок, лечь на живот, широко раскинув руки, и попытаться выползти из опасной зоны. Двигаться нужно только в ту сторону, откуда вы пришли!" - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Добавим, что в Татарстане места выхода на лед контролируют 45 мобильных патрульных групп, а за выход на тонкое ледовое покрытие могут наложить штраф: от 1 500 до 2 000 рублей для граждан; для должностных лиц - 5 000-7 000; для юрлиц - от 50 000 до 70 000 рублей.