Известный пианист Лука Сафронов застрял в унитазе на рейсе Казань-Москва

Известный пианист Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета на рейсе Казань – Москва. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 24 ноября, сообщает Kazanfirst.ru. Рейс выполняла авиакомпания «Победа».

Сообщается, что Сафронов начал звать на помощь, когда понял, что не может выбраться самостоятельно. Вызволить пианиста из туалетной ловушки помогли члены экипажа и пассажиры. На опубликованных кадрах слышно, что в этот момент самолет готовится к посадке, а сам Лука кричит: «Я не умру в туалете!»

По информации издания, вес Луки Сафронова составляет 231 килограмм, что и стало причиной застревания мужчины в туалете.