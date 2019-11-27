«К холодам привыкли»: в казанском зоопарке переселили страусов

Сегодня, 27 ноября, из старой части казанского зоопарка в новые вольеры «Реки Замбези» переселили пару страусов. Вася и Маша появились в зоосаду прошлой зимой, раньше они жили на ферме в Йошкар-Оле. Страусам в этом году исполнилось по четыре года.

Сейчас птицы адаптируются в новых зимних вольерах, месяц они проведут на карантине под наблюдением ветеринаров. А после их будут выпускать на прогулки. «Они давно живут в наших условиях, привыкли к холодам и нормально переносят низкие температуры, если выпускать их на недолгое время», - отметила специалист по взаимодействию с прессой Елена Варфоломеева. Летом страусов переселят в уличный вольер вместе с зебрами, антилопами и жирафами.

Вася и Маша совсем недавно образовали пару, в этом году у них уже была первая кладка яиц, но птенцы не вылупились, температура была неподходящей. «Такое бывает, птенцы появляются не с первой кладки. Но это говорит о том, что начало положено, и в условиях нового зоопарка страусы заведут потомство», - уверены в казанском зоосаду.

На прошлой неделе в зоопарк привезли дик-диков и гамадрилов, а до этого сюда прибыли лемуры. В ближайшее время в новые вольеры перевезут голубых антилоп.