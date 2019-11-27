В Казани водитель сбил женщину и скрылся: ГИБДД ищет очевидцев

Госавтоинспекция Казани ищет очевидцев ДТП, произошедшего 25 ноября. В шесть часов вечера напротив дома №11 по улице Меридианная неустановленный водитель сбил 33-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Женщина получила перелом левой стопы, сообщили в ГИБДД.

В инспекции также напомнили об административном аресте на срок до 15 суток или лишении прав до полутора лет за оставление места ДТП.

Очевидцев просят звонить по номерам: 8(843) 5-333-815, 8(843) 5-333-848.

Вчера в городе было зарегистрировано 171 ДТП, из них 4 наезда на пешехода с пострадавшими. Напомним, на проспекте Победы вчера вечером сбили пожилого мужчину, он переходил дорогу в неположенном месте.