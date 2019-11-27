Смерть под колесами фуры: на трассе в Татарстане сбили бабушку

На трассе "Казань-Ульяновск" фура сбила пенсионерку. Как рассказали в МВД РТ, авария произошла в 17:50.

51-летний мужчина на автомобиле МАН двигался со стороны Казани, по предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость движения и на 130 километре автодороги совершил наезд на женщину 1948 года рождения. Пенсионерка шла в темноте, не имея при себе светоотражающих элементов, а также пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Добавим, что в Казани накануне еще один пенсионер попал под колеса автомобиля.