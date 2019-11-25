В столице РТ в этом году бытовая преступность снизилась на 25%. Как сообщают в мэрии города, значительно меньше стало убийств и причинения тяжкого вреда здоровью, нанесенного на бытовой почве, а также изнасилований, преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, квартирных краж, угонов, вымогательств и хулиганств.

Кроме того, в Казани снизилось количество преступлений, совершенных в пьяном состоянии, а в целом уровень уличной преступности достиг минимума за последние 4 года.

"Поддержку в обеспечении безопасности и правопорядка в Казани оказывают системы видеонаблюдения, установленные в рамках программ «Безопасный город» и «Безопасный двор». Они способствовали выявлению 51 административного правонарушения и раскрытию более 800 преступлений: от краж велосипедов из подъездов многоквартирных домов до хищений средств из банкоматов" - подчеркнули в мэрии города.